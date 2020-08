Moto2, Hafisz Syahrin non correrà al GP di Stiria dopo l’incidente dello scorso weekend (Di giovedì 20 agosto 2020) Considerato ‘non idoneo’ Hafisz Syharin, pilota malese del Team Openbank Aspar di Moto2. Lo scorso weekend era stato coinvolto nel pauroso incidente in Austria dove ha fatto un volo di metri dopo aver sbattuto contro la moto di Enea Bastianini. Non correrà al Gran Premio della Stiria e sarà sostituito da Alejandro Medina secondo quanto riportato da Marca. Per Johann Zarco invece ci sarà attendere se sarà idoneo o meno: il francese non si è presentato per l’esame dopo l’operazione, la decisione slitta a domani. Leggi su sportface

