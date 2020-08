Monica Bertini in vacanza a Porto Cervo, gli scatti bollenti della giornalista (FOTO) (Di giovedì 20 agosto 2020) Il calcio non è ancora andato in vacanza per via della pandemia di Covid-19, che ha costretto la Uefa a disputare le competizioni europee nel mese di agosto, ma alcune giornaliste hanno potuto concedersi un breve periodo di pausa prima di ripartire a settembre. Tra queste c’è anche Monica Bertini che, a Porto Cervo, si sta decisamente rilassando tra sole, mare e sabbia, fornendo dei costanti aggiornamenti ai proprio followers di Instagram attraverso delle FOTO incredibilmente bollenti. Gli ultimi scatti pubblicati sul social network, in particolare, hanno letteralmente lasciato i fan a bocca aperta. https://www.instagram.com/p/CEBzUI7lmFX/?utm source=ig web copy ... Leggi su sportface

“...perche´ l’estate non e` una stagione ma uno stato d’animo”, scrive su Instagram la giornalista Monica Bertini pubblicando un selfie scattato in Costa Smeralda.

