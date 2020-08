Missoni non farà la sua sfilata di autunno (Di giovedì 20 agosto 2020) Nessuna sfilata per la presentazione della prossima collezione Primavera – Estate per la maison Missoni, o perlomeno non con un evento fisico come di consueto per il settore moda. Il tutto è orientato al virtuale, anticipando anche in tempi. “A settembre non sfileremo. La Primavera – Estate donna e altre tre collezioni, tra cui M Missoni, saranno vendute negli showroom e mostrate solo a stampa e buyer”, ha detto alla stampa Angela Missoni. “Non pensiamo sia il momento di confondere il nostro consumatore con il solito calendario delle fashion week – ha aggiunto – i tempi sono cambiati”. A settembre, durante la settimana della moda, il focus sarà sul cliente finale con un evento digitale e sotto i riflettori ci sarà la collezione della ... Leggi su laprimapagina

meprohibeat : @Scacciavillani @SVentidue @pbiagiola @Diesira3 @vivapaoand @Benjo36888305 @mario_guermandi @uelves123 @GianzDav… -

Ultime Notizie dalla rete : Missoni non Angela Missoni: «A settembre non sfileremo. Evento digital per la fall» - MFFashion.com MF Fashion Bob Dylan e Joan Baez: Storia di un amore a tempo di folk

Rosita & Ottavio Missoni, Carly Simon & James Taylor, Yves Saint Laurent & Pierre Bergé, Lucia Bosé & Dominguin, Marlene & Niki Lauda, Lauren & Steve Jobs, Annie Girardot & Renato Salvatori, Ayelet ...

Milano Fashion Week: ecco cosa succederà a settembre

Nel clima incerto di questa estate 2020, i dubbi sulla Milano Fashion Week di settembre non sono pochi: si sfila, non si sfila? Come sarà possibile garantire le misure di sicurezza? I buyer e la stamp ...

Rosita & Ottavio Missoni, Carly Simon & James Taylor, Yves Saint Laurent & Pierre Bergé, Lucia Bosé & Dominguin, Marlene & Niki Lauda, Lauren & Steve Jobs, Annie Girardot & Renato Salvatori, Ayelet ...Nel clima incerto di questa estate 2020, i dubbi sulla Milano Fashion Week di settembre non sono pochi: si sfila, non si sfila? Come sarà possibile garantire le misure di sicurezza? I buyer e la stamp ...