MISS ITALIA: Sanja Zagar di Basovizza è Miss Riviera Resort (Di giovedì 20 agosto 2020) MERCOLEDÌ’ 19 AGOSTO 2020 PARCO TERMALE “Riviera Resort” – LIGNANO SABBIADORO (UD) Selezione Miss ITALIA Ph. Valter ParisottoUna grande emozione ieri al Parco Termale Riviera Resort di Lignano Sabbiadoro per la prima selezione di “Miss ITALIA” dopo la lunga pausa dovuta al lockdown per il Covid-19. Uno spettacolo all’insegna della bellezza ma soprattutto un messaggio di positività portato dalle concorrenti e dal pubblico con l’auspicio che, piano piano, con le dovute precauzioni, il ritorno alla normalità è vicino. Le piscine, il mare e la spiaggia all’ora del tramonto hanno fatto da sfondo a questa selezione vinta da ... Leggi su udine20

