Milioni di account social di nuovo esposti, stavolta già organizzati (Di giovedì 20 agosto 2020) Milioni di account di alcuni dei principali social network sono stati scovati completamente esposti, già organizzati in database. L'articolo Milioni di account social di nuovo esposti, stavolta già organizzati proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid

DarioConti1984 : 235 milioni di account social esposti a causa di database poco sicuri - _stan_account_ : RT @blvcktokyo: A me questa classifica a distanza di giorni continua a farmi rimanere scioccata. L'Italia con ben un milione di streaming s… - Digital_Day : I dataset in oggetto contenevano diverse tipologie di dati personali come il nome personale, l'immagine del profilo… - GFT78 : Vorrei dire anche io la mia su questo virus che da mesi sta infestando gli account di milioni di utenti twitter e s… - AuraZacchi : @Gabriponte22 @Volaniglio @6000sardine Sì, ho inviato a questo tweet la risposta per un altro (stavo rispondendo co… -

Ultime Notizie dalla rete : Milioni account 235 milioni di account social esposti a causa di database poco sicuri DDay.it - Digital Day Su Netflix arriva la “riproduzione casuale”: se non sai cosa vedere l’algoritmo sceglie per te

Succede sempre così: l’idea è quella di passare una serata rilassante davanti a un film, ma poi si passa più tempo a scegliere qualcosa dall’infinito catalogo delle piattaforme streaming che a godersi ...

Coronavirus mondo, Germania: aumento record. Brasile, Bolsonaro: "La mascherina non serve"

Roma, 20 agosto 2020 - La prima notizia di giornata sul fronte della pandemia mondiale del Coronavirus arriva dalla Germania dove ieri sono stati registrati 1.700 nuovi casi positivi: un record. L'Eu ...

