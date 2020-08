Milano: se Sala lascia sarà derby nel Pd tra “i due Pier”, Majorino e Maran (Di giovedì 20 agosto 2020) Con un accorato post su Facebook, la deputata milanese del PD Barbara Pollastrini fa appello al sindaco Beppe Sala perché confermi la propria disponibilità a guidare Milano per un secondo mandato: “C’è bisogno di te, persino più di prima. Milano è in uno dei suoi passaggi epocali: non può essere come prima e deve creare il poi. Nulla è scontato”. Qualora il sindaco dovesse invece lasciare lo scranno, sarebbe necessario ricorrere ad elezioni primarie nel centrosinistra, con Majorino e Maran, in rigoroso ordine alfabetico, in prima linea. Sul fatto che entrambi si chiamino Pierfrancesco si è spesso scritto, anche perché in una città sempre più multietnica – nella quale il cognome ... Leggi su tpi

fattoquotidiano : Il sindaco vuole tornare a fare il manager, la coalizione già scricchiola [di @gbarbacetto] #edicola #20agosto - AMorelliMilano : Quotidiano bollettino di guerra dalla Bella #Milano di Sala. La #sicurezza targata #Pd è un fallimento completo!… - AMorelliMilano : LA #MILANO DA INCUBO DI SALA. CHE DISASTRO! #SalaVergogna #LiberiamoMilano - natipanchie : RT @FrancescoCoccoT: Ma davvero #Milano vuole ancora un sindaco che non ha ancora deciso se vuole ancora essere sindaco di Milano? #Sala - FabrizioDalCol : Sala: 'Decido dopo le Regionali'Pd Milano, Pier&Pier scaldano i motori -