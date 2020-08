Microsoft Flight Simulator è un successo su Steam che nel giorno di lancio registra 60.000 giocatori contemporanei (Di giovedì 20 agosto 2020) L'ultima versione di Microsoft Flight Simulator, sviluppato da Xbox Games Studios e Asobo Studio sta già conquistando i giocatori. Proprio nel suo giorno di lancio il gioco ha registrato un picco di 60.000 giocatori simultanei.Per la precisione i giocatori totali sono stati 61.829, una cifra enorme considerando il genere del gioco e il fatto che fa parte anche del servizio in abbonamento di Xbox Game Pass, dove è possibile provarlo attraverso la sottoscrizione. Il titolo è il secondo miglior risultato per un gioco AAA che è stato pubblicato su Steam in questi mesi (il primo è stato DOOM Eternal). Di seguito potete dare uno sguardo ai titoli di successo pubblicati su ... Leggi su eurogamer

