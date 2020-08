Microsoft Flight Simulator 2020 ci ha permesso di ricreare 10 famosi voli dei film (Di giovedì 20 agosto 2020) Penso che sia sicuro dire che Microsoft Flight Simulator 2020 è stato accolto in modo abbastanza positivo dalla critica e dal pubblico. Mi è sicuramente piaciuto il tempo che ho trascorso in crociera ad alta quota ma, invece di usarlo per concedermi un giro turistico di nuova generazione come la maggior parte delle persone normali, sono stato all'altezza delle mie solite sciocchezze.Nel video qui sotto, potete assistere ai miei tentativi di ricreare 10 famose scene di volo da alcuni dei miei film preferiti. Questi includono scene ben note come la scena dell'inseguimento del Grand Canyon da Independence Day, l'attacco da nord a nordovest e la ripresa iniziale di Goldeneye, dove l'aereo sorvola la diga di Contra in Svizzera. Ci sono anche un paio di voli ... Leggi su eurogamer

