Microgrid elettrica marina: nuovo progetto a Trieste (Di giovedì 20 agosto 2020) Microgrid elettrica marina: Wärtsilä, Fincantieri SI, Seastema e Università di Trieste collaborano allo sviluppo di tecnologie innovative L'Università di Trieste/Digital Energy Transformation & Electrification Facility con Wärtsilä, Fincantieri SI e Seastema, hanno firmato un accordo di cooperazione per un progetto, cofinanziato dal Segretariato Generale della Difesa, che svilupperà tecnologie innovative relative alla Microgrid elettrica marina (marine smart grid) e realizzerà, a Trieste, un dimostratore tecnologico…

La nuova tecnologia per la microgrid elettrica marina si concentra oggi sulle applicazioni in ambito militare, ma in futuro aumenterà l’importanza anche per quelle mercantili attraverso la ...L’industria marittima si sta muovendo verso l’elettrificazione dei sistemi principali e ausiliari, resa possibile dagli sviluppi in campi quali l’elettronica di potenza, i sistemi di distribuzione, le ...