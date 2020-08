Michele Misseri si confessa: “Io abusato da bambino, sono l’omicida di Sarah Scazzi” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il 26 agosto 2020 saranno trascorsi esattamente dieci anni dalla morte di Sarah Scazzi. Per il suo omicidio scontano l’ergastolo, dopo un processo indiziario, la cugina Sabrina Misseri e la zia Cosima Serrano che continuano a dirsi innocenti. Oggi Michele Misseri – zio della ragazzina, padre di Sabrina e marito di Cosima – che fece ritrovare il corpo della quindicenne in diretta durante “Chi l’ha visto?”, torna a dichiararsi colpevole. Lo fa in una lettera dal carcere, dove sta scontando una pena di otto anni, in cui ripercorre la sua drammatica vita, fatta di abusi e di violenze.La missiva è stata pubblicata in esclusiva nel libro “Sarah” di Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni (Fandango, pp. 324). Il testo – che narra il contesto in cui ... Leggi su huffingtonpost

