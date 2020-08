“Mi riempi la vita”. Cristina Parodi, la dedica (e gli scatti) al figlio Alessandro fanno sciogliere dall’emozione (Di giovedì 20 agosto 2020) Giornata particolare e speciale per Cristina Parodi, che ha voluto dedicare un post su Instagram al suo adorato figlio Alessandro. In occasione dei 23 anni del ragazzo, la conduttrice televisiva ha postato alcune immagini del giovane sul popolare social network e gli ha fatto i suoi amorevoli auguri. Leggendo il suo commovente messaggio, si può facilmente intuire quanto bene gli voglia ed ha sottolineato il fatto che la sua nascita le ha permesso di avere un regalo straordinario. L’unione mamma-figlio è da sempre indissolubile e la regola vale anche per Cristina, che farebbe di tutto per vederlo felice. Le foto di Alessandro Gori mostrano un ragazzo molto bello esteticamente, ma che sembra infastidito dagli scatti di ... Leggi su caffeinamagazine

