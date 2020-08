Mercedesz Henger, dal 2016 ad oggi, ecco com’è cambiato il suo corpo (FOTO) (Di giovedì 20 agosto 2020) Mercedesz Henger mostra il cambiamento estetico in pochissimi anni, adesso è fiera di sè Mercedesz Henger è felice e soddisfatta del suo nuovo corpo, dal 2016 anno della partecipazione all’Isola dei famosi ad oggi è cambiata parecchio. Adesso la ragazza è legata Lucas Peracchi, personal trainer. Se un tempo era in forma, bella, magra, sempre al top, oggi ha un aspetto estetico definito. Ha ottenuto questi risultati con tanti sacrifici e costanza, ma un grande grazie va sicuramente al suo fidanzato che le ha permesso di diventare ciò che avrebbe sempre voluto essere. Così ha pubblicato uno scatto del prima e del dopo affermando di non averlo fatto negli ultimi anni perché i risultati ottenuti ... Leggi su kontrokultura

IsaeChia : ‘#Isola11’, #MercedeszHenger pubblica le foto ‘prima e dopo’ il proprio cambiamento fisico: “Sono felice!” - Notiziedi_it : Mercedesz Henger è un’altra persona con il fisico da “palestrata” - Notiziedi_it : Mercedesz Henger sfoggia il suo nuovo fisico (FOTO) - bari_times : Mercedesz Henger è un'altra persona con il fisico da 'palestrata' - ilgiornale : Mercedesz Henger, figlia di Eva Henger, mostra i risultati ottenuti dopo lunghe sessioni di lavoro fisico eseguito… -

Ultime Notizie dalla rete : Mercedesz Henger Mercedesz Henger, dal 2016 ad oggi, ecco com’è cambiato il suo corpo (FOTO) Kontrokultura Mercedesz Henger mostra un fisico da bodybuilder

La figlia di Eva Henger ringrazia il fidanzato, il bodybuilder Lucas Peracchi, per averla aiutata nella sua missione. Mercedesz Henger si è trasformata in una bodybuilder. Già bella e tonica di suo, l ...

Mercedesz Henger è un'altra persona con il fisico da "palestrata"

Mercedesz Henger, figlia della ex attrice hard Eva Henger e del compianto produttore e regista Riccardo Scicchi, ha mostrato attraverso un post sulla sua pagina Instagram ufficiale il cambiamento fisi ...

La figlia di Eva Henger ringrazia il fidanzato, il bodybuilder Lucas Peracchi, per averla aiutata nella sua missione. Mercedesz Henger si è trasformata in una bodybuilder. Già bella e tonica di suo, l ...Mercedesz Henger, figlia della ex attrice hard Eva Henger e del compianto produttore e regista Riccardo Scicchi, ha mostrato attraverso un post sulla sua pagina Instagram ufficiale il cambiamento fisi ...