Mercato Juventus, Pirlo ha chiesto solo un nome per l’ attacco (Di giovedì 20 agosto 2020) Mercato Juventus – Andrea Pirlo preferisce Edin Dzeko ad Arkadiusz Milik. Il neo tecnico bianconero vorrebbe il bosniaco come primo rinforzo qualora dovesse partire Gonzalo Higuain. La punta della Roma avrebbe già dato il suo consenso ma è corteggiato anche dall’Inter di Antonio Conte. Mercato Juventus: Pirlo ha scelto Dzeko Milik era il preferito di Sarri, magari non è la prima scelta di Pirlo. Ieri Paratici è stato a Londra, ha avuto vari contatti, mentre oggi era a Milano a Palazzo Parigi. Il preferito di Pirlo a quanto ci risulta è Dzeko, anche se la Roma non vorrebbe cederlo e non ha ricevuto segnali di insofferenza dal calciatore. L’anno scorso costava 20 milioni di euro, ora ha un anno in ... Leggi su juvedipendenza

romeoagresti : #Juventus, giornata londinese in programma per #Paratici. Missione chiara: trovare offerte per i giocatori sul merc… - Sport_Mediaset : Mercato #Juventus: non solo #Jimenez, #PremierLeague chiave per le cessioni. #SportMediaset - Gazzetta_it : #calciomercato #Dzeko? Da #Pjanic a #Szczesny, alla #Juve piace fare la spesa a casa #Roma. Con il sogno #Zaniolo… - SimoneAvsim : La #Juventus ha speso più del PSG sul mercato negli ultimi 10 anni, senza vincere la #ChampionsLeague. - GiuseppeCarlo14 : RT @JuventusTopNews: Edin #Dzeko è il preferito di Pirlo per quanto riguarda la punta che la #Juventus sta cercando sul mercato. La punta… -

Nonostante la centralità nei piani di Pirlo, il futuro di Cristiano Ronaldo non appare del tutto definito. Il portoghese avrebbe chiesto informazioni su una ‘big’ europea. Cristiano Ronaldo, Juventus ...

