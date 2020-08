Melissa Satta e Boateng, il gossip parla di crisi e Boateng risponde sui social: «Ti faccio una promessa, se sono qui, sono qui per sempre».» (Di giovedì 20 agosto 2020) Melissa Satta e Boateng formano una bellissima coppia dal 2011 quando si sono conosciuti e perdutamente innamorati. sono stati insieme per 5 anni e poi si sono sposati nel 2016, a Porto Cervo quando erano già diventati genitori di Maddox che, nato nel 2014, oggi ha 6 anni. La famiglia sembrava felice fino all’anno scorso quando i due si sono allontanati pur soffrendo tantissimo. Infatti, Melissa Satta in quel periodo rilasciò diverse interviste non spiegano i motivi della separazione, motivi che non si sono mai saputi perché la coppia è sempre stata molto ... Leggi su baritalianews

gossipblogit : Kevin Prince Boateng e Melissa Satta smentiscono crisi - toysblogit : Kevin Prince Boateng e Melissa Satta smentiscono crisi - infoitcultura : CHI – Melissa Satta-Boateng, in corso una nuova crisi: lui prova a recuperare il rapporto - infoitcultura : Melissa Satta e Kevin Boateng sono di nuovo in crisi? I dettagli - infoitcultura : Kevin Prince Boateng a Melissa Satta: «Se sono qui è per sempre» -