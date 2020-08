Melissa Satta, Boateng e la dedica d’amore: «Non sono perfetto, ma ti prometto che ci sarò per sempre» (Di giovedì 20 agosto 2020) Boateng e la dedica d’amore a Melissa Satta: «Non sono perfetto, ma ti prometto che ci sarò per sempre». Amore a gonfie vele tra il calciatore e l’ex velina che con questo post su Instagram, mandano in soffitta tutte le voci di un’ipotetica crisi tra i due. Il settimanale Chi aveva parlato di un periodo di crisi tra Kevin Prince Boateng e Melissa Satta. La coppia, che si gode le vancanze a Porto Cervo insieme al piccolo Maddox, ha scelto di rispondere a questi rumors con uno scatto e una bellissima dedica d’amore da parte di Boateng: «Non sono perfetto! Dico cose stupide. Rido quando non ... Leggi su newscronaca.myblog

