Melania Trump, smacco al marito Donald: succede davanti a tutti, impossibile non notarlo (Di giovedì 20 agosto 2020) Un nuovo video mostra Melania Trump che, di nuovo, ha rifiutato per due volte la mano del marito Donald Trump mentre scendono dalla scaletta dell’aereo presidenziale. Già quando la coppia venne a Roma era stato notato un apparente rifiuto a stringere la mano di Donald al momento di scendere dall’aereo, alimentando una vulgata che la vorrebbe critica e distante dal marito, supportata dall’hashtag #freeMelania. Riservata ed enigmatica, la first lady americana ha sempre incuriosito i social, che discettano sulle sue espressioni, il linguaggio del corpo e i motivi della scelta degli abiti, alla ricerca di indicazioni sui suoi sentimenti verso il marito presidente. Ex modella slovena, nata 50 anni fa ... Leggi su caffeinamagazine

