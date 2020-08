Meghan Markle si unisce alla campagna per promuovere il voto lanciata da Michelle Obama (Di giovedì 20 agosto 2020) Non può votare nel Regno Unito, ma negli Stati Uniti sì: ma Meghan Markle ha intenzione di fare molto di più in vista delle elezioni presidenziali. A sorpresa, è stato annunciato che sarà una degli ospiti dell’evento When All Women Vote Couch Party, parte del progetto ‘When We All Vote’ lanciato nel 2018 e di cui Michelle Obama è una delle principali promotrici. All’evento parteciperanno anche Samantha Berry, editor-in-chief di Glamour, la Dj Diamond Kuts e l’imprenditrice Valerie Jarrett. L’obiettivo è quello di “aumentare la partecipazione elettorale, raggiungere ogni cittadino americano, specialmente le fasce d’età e le etnie meno coinvolte”. La Duchessa di Sussex, che si è appena trasferita in una ... Leggi su ilfattoquotidiano

