Meghan Markle si scaglia contro la regina: "Razzismo e nessuna possibilità di votare" - (Di giovedì 20 agosto 2020) Francesca Rossi Meghan Markle è tornata a parlare in pubblico, esprimendosi con schiettezza su vari temi d’attualità, dal Razzismo alle elezioni americane, senza risparmiare durissimi colpi contro la royal family che l’avrebbe isolata e ridotta al silenzio Meghan Markle è tornata a far sentire la propria voce, quella che la royal family avrebbe tentato di soffocare per mesi sotto la polvere di monolitiche tradizioni. Durante il “The 19th Represents Summit” la duchessa di Sussex è stata un fiume in piena. In realtà il ruolo di Meghan in questa settimana di incontri virtuali indetti dall’organizzazione giornalistica The 19th, che sul suo sito si definisce apartitica, doveva essere quello ... Leggi su ilgiornale

