Meghan Markle ed il marito Harry cercano lavoro (Di giovedì 20 agosto 2020) Meghan Markle ed Harry hanno acquistato una villa immensa mediante l’apertura di un mutuo Meghan Markle ed il principe Harry sono alla ricerca di lavoro, la notizia lascia un pò perplessi perchè mai nella vita ci si potrebbe aspettare di vedere un Principe a lavoro. Harry però è un speciale dato che ha rinunciato ai benefici della famiglia reale per vivere come chiunque, come nessuno sarebbe in grado di fare. Adesso che i Duchi di Sussex non possono più contare sugli averi della famiglia reale, devono sobbarcarsi le spese da pagare con il lavoro e con le proprie capacità. Recentemente i due hanno acquistato casa, ma proprio come la gente comune hanno dovuto aprire un mutuo ... Leggi su kontrokultura

