Mbappé: “Io e Neymar abbiamo capito che servono i compagni per vincere” (Di giovedì 20 agosto 2020) Due fenomeni, Kylian Mbappé e Neymar, tra i migliori calciatori al mondo senza dubbi. Ma si gioca in undici e tutti sono necessari per la vittoria finale. L’hanno capito, secondo l’ammissione dello stesso attaccante francese in un’intervista rilasciata a RTL dopo il successo in Champions League sul Lipsia. Io e lui siamo migliorati da questo punto di vista. abbiamo capito che c’è bisogno dei compagni: solo così si può andare avanti in queste competizioni. Dobbiamo essere concentrati soltanto su noi stessi. L'articolo Mbappé: “Io e Neymar abbiamo capito che servono i compagni per vincere” ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Mbappé: “Io e Neymar abbiamo capito che servono i compagni per vincere” L’intervista a RTL: “Io e lui siamo miglior… - MassMing : @proxecco @Collimasoni @max_blue @BuosoMauro poi, appunto, padronissimi gli allenatori di oggi di giocare senza dif… - DrBlackMrWhite1 : @mauretto17 @Pasky973 Ma certo che mi sono divertito, ma proprio perché vedevo una crescita così rigogliosa fino a… - scuroscuroscuro : RT @PandaSalvo: @luca_credo @francescoceccot Anch'io penso che non ci sia paragone tra Bayern e PSG ma una cosa è lasciare quelle praterie… - PandaSalvo : @luca_credo @francescoceccot Anch'io penso che non ci sia paragone tra Bayern e PSG ma una cosa è lasciare quelle p… -

Ultime Notizie dalla rete : Mbappé “Io