Masters 1000 Cincinnati 2020, qualificazioni: subito fuori Seppi, Travaglia e Mager (Di giovedì 20 agosto 2020) Finisce al primo turno l’avventura di Andreas Seppi, Stefano Travaglia e Gianluca Mager nelle qualificazioni del Masters 1000 di Cincinnati. I primi tre azzurri in campo salutano il Western & Southern Open: ritorneranno in campo sempre a New York per gli Us Open. Seppi cede al coreano Soonwoo Kwon dopo una battaglia di oltre 2 ore e 20 minuti col punteggio di 4-6 6-3 6-4. I dettagli a fare la differenza nel match dell’altoatesino che è mancato nei momenti clou degli ultimi due set. Altrettanto combattuta la sfida che vede uscire Stefano Travaglia con Norbert Gombos: score di 7-6(6) 4-6 6-4 per lo slovacco che approda all’ultimo turno di qualificazione. Decisamente sotto tono infine Gianluca ... Leggi su sportface

ROMA - Jannik Sinner iniziera' contro Salvatore Caruso il percorso nelle qualificazioni del Western and Southern Open, il Masters 1000 tradizionalmente ospitato a Cincinnati ma spostato quest'anno a F ...

Nella casa dello US Open parte anche il circuito Masters 1000 della stagione 2020, ridotto all’osso per via della pandemia di Coronavirus, che ha già cancellato Indian Wells, Miami, Montecarlo, Madrid ...

