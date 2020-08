Masters 1000 Cincinnati 2020, esclusi Pella e Dellien: i tennisti a rischio per gli US Open (Di giovedì 20 agosto 2020) Il Western&Southern Open partirà sabato, ma è già tempo di esclusioni. Prima che gli individui potessero fare il loro ingresso nella bolla, infatti, era solo uno il positivo registrato. Un positivo che tuttavia si è dimostrato fatale per l’argentino Guido Pella e il boliviano Hugo Dellien, rimasti a contatto prolungato con questo individuo. Entrambi sono risultati positivi al tampone e bisogna ora valutare le conseguenze: il comunicato ufficiale dello US Open fa sapere che la persona positiva dovrà rimanere in isolamento per 10 giorni, ma non dice nulla sul destino dei due tennisti. Lo US Open comincia tra 12 giorni, per cui in caso di una effettiva quarantena di 14 giorni per Pella e Dellien ... Leggi su sportface

Subito polemiche al Masters 1000 Cincinnati, proprio all’inizio del torneo statunitense che dovrebbe fare da preludio agli Us Open. Novak Djokovic, presidente del Players’ Council, e alcuni giocatori ...

175 giorni dopo il circuito ATP del tennis riprende la propria marcia. I giocatori scopriranno l’America, dando il via alle loro danze nel Western & Southern Open, che in una condizione di normalità s ...

