Massimo Giletti sotto scorta per le minacce della mafia: ‘Sono stato lasciato solo’ (Di giovedì 20 agosto 2020) “Sono stato lasciato solo. Se altri colleghi avessero fatto la stessa mia battaglia non sarei diventato un obiettivo” confida Massimo Giletti, finito sotto scorta dopo le minacce del boss Filippo Graviano in seguito alla denuncia, in una puntata di Non è l’Arena, della scarcerazione dei detenuti in regime di Alta Sicurezza causa emergenza Covid “Fino a quando non ce ne siamo occupati noi erano usciti 500 criminali, poi si è bloccato tutto” continua a spiegare il conduttore in una intervista al settimanale Oggi. in riproduzione.... E così ora a causa ... Leggi su tvzap.kataweb

Parla Massimo Giletti: "Le minacce della mafia? Certo che ho paura, ma non mi fermo"

Massimo Giletti sotto scorta per le minacce del boss Graviano: «Perché soltanto adesso?»

Massimo Giletti sotto scorta da fine luglio. Alla base del provvedimento di tutela del giornalista, come riporta l'Ansa, ci sono le minacce indirizzate al volto noto dal boss Filippo Graviano, intercettate.

