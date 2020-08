Massimo Boldi senza freni: “No mascherine, che ritorni il Signore” (Di giovedì 20 agosto 2020) Massimo Boldi si è lasciato andare su Facebook a uno sfogo senza freni. “Il mondo non va per niente bene, è tempo che ritorni il Salvatore a proteggerci in qualsiasi forma.” I Social, si sa, possono essere un’arma a doppio taglio. Soprattutto per un personaggio dello spettacolo come Massimo Boldi. L’attore ha infatti una pagina Facebook molto seguita dove regolarmente posta aggiornamenti di stato e pensieri personali. Il post di oggi 20 Agosto 2020, tuttavia, è subito diventato virale su Internet. E ha fatto molto discutere, sollevando perplessità e anche aspre polemiche. Lanciatissimo e senza freni, Massimo Boldi ha invocato un ritorno del ... Leggi su nonsolo.tv

