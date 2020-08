Massimo Boldi, post al vetriolo: “È tempo che ritorni Lui…” (Di giovedì 20 agosto 2020) Massimo Boldi pubblica post su Facebook ma è al vetriolo: “Il popolo ha paura, è tempo che ritorni Lui, il supremo, nostro Signore” Massimo Boldi pubblica post su Facebook, è critico, dice che viviamo in un mondo che non va per niente bene, che i potenti hanno dichiarato guerra a se stessi. Allude anche a una soluzione: ci vorrebbe Lui (scritto con la maiuscola), il supremo, nostro Signore, ma resta il dubbio. A chi si riferisce? I popoli, dice, “non vogliono tapparsi la bocca con mascherine da Pecos Bill, forse è tempo che ritorni il salvatore dei mondi, si Lui…” Forse è un’invocazione religiosa per liberarci ... Leggi su bloglive

FabrizioDelpret : Massimo #Boldi si unisce alla schiera di “intellettuali” complottisti anti mascherina. Ora l’album dell’idiozia è… - LupoNolberto : RT @LucillaMasini: Massimo Boldi chiede a Dio di liberarci da complottismo dei potenti e mascherine. Qualcuno gli spieghi che invece Dio è… - SigSergio70 : RT @LucillaMasini: Massimo Boldi chiede a Dio di liberarci da complottismo dei potenti e mascherine. Qualcuno gli spieghi che invece Dio è… - carlo_avossa : RT @LuigiAmbrosio: Massimo Boldi si gioca con Er Faina il ruolo di Maitre à Penser della #destra #sovranista italiana - AvantiLaura : RT @Dio: Sì, voi state su Twitter a fare gli intellettuali informati, intanto su Facebook ho Massimo Boldi che mi invoca. -

"Un Natale su Marte", le riprese del film fermate dal Covid: «Due casi positivi»

Il coronavirus ferma le riprese di "Un Natale su Marte". Il nuovo film insieme di Massimo Boldi e Cristian De Sica che vede la reunion della coppia per i cinepanettoni ...

