Mascherine a scuola: sì degli scienziati, il governo attende ancora (Di giovedì 20 agosto 2020) Non è risolta la questione mascherine a scuola. Il governo non vorrebbe che i ragazzi fossero obbligati a indossarle, ma il Comitato Tecnico Scientifico ne consiglia l’utilizzo dai sei anni in su. Il ministro per gli Affari Regionali Boccia ha confermato che la decisione finale spetta al governo e ha ribadito che il 14 settembre i ragazzi andranno a scuola in sicurezza. Ma se la sicurezza dovesse passare per l’uso obbligatorio delle mascherine durante le lezioni? Leggi su vanityfair

