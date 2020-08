Mascherina a scuola, Azzolina chiarisce: “Si potrà togliere al banco”. Arcuri: “Lezioni al via il 14 con massima sicurezza possibile” (Di giovedì 20 agosto 2020) Il giorno dopo l’attesa riunione del Comitato tecnico scientifico sul protocollo di sicurezza da attuare a scuola per impedire la diffusione del Covid, la ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina fornisce una serie di chiarimenti sulle indicazioni espresse dagli scienziati. A partire da un punto su cui nelle ultime ore si sono sollevate una serie di polemiche, complici anche le dichiarazioni del coordinatore del Cts Agostino Miozzo. “Dove il distanziamento c’è, la Mascherina si può abbassare, seduti al banco. Vale poi la pena di ricordare che non è stata prevista sotto i 6 anni, per i più piccoli”, ha spiegato Azzolina alla rivista Oggi. Nel corso dell’intervista la titolare di viale Trastevere è tornata a rassicurare i presidi ... Leggi su ilfattoquotidiano

Corriere : Il Cts: «A scuola dai sei anni tutti con la mascherina. Si toglie solo per l’interrogazione» - Agenzia_Ansa : #Cts, garantire quanto prima il #distanziamento in ogni #scuola. '#Ripartenza il 14 settembre è priorità assoluta p… - Agenzia_Italia : A scuola con la mascherina: ne serviranno 11 milioni a settimana - elenamente3 : RT @sebmes: La ministra #Azzolina annuncia al Tg1 che le scuole riapriranno - senza obbligo di mascherina al banco - senza misurare tempera… - califanofranco : RT @fattoquotidiano: Mascherina a scuola, Azzolina chiarisce: “Si potrà togliere al banco”. Arcuri: “Lezioni al via il 14 con massima sicur… -