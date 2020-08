Marzia Casolati: la senatrice della Lega che incassa il bonus del Piemonte per le aziende in difficoltà (Di giovedì 20 agosto 2020) “Dopo aver ascoltato e verificato la posizione, come per i precedenti casi, è stato preso il provvedimento della sospensione per la senatrice Marzia Casolati“: una nota stampa del capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, irrompe nel caldo di fine agosto. E cosa ha fatto la Casolati per finire sospesa dal gruppo? La senatrice ha percepito il contributo di 1500 euro dalla Regione Piemonte come previsto per le attività imprenditoriale costrette alla chiusura per il lockdown. Marzia Casolati: la senatrice della Lega che incassa il bonus del Piemonte per le ... Leggi su nextquotidiano

