Martha is Dead: video gameplay e trailer del nuovo titolo dei creatori di The Town of Light (Di giovedì 20 agosto 2020) L'italianissimo studio di LKA.it (The Town of Light) ha da poco mostrato un inedito video gameplay di Martha is Dead, nuovo thriller paranormale che porta i giocatori nell'Italia del 1940.Il video è suddiviso in 3 parti e punta a fornire ai giocatori una panoramica dello stile che caratterizzerà il titolo capitanato da Luca Dalcò, che avrà per certi versi atmosfere diverse di quelle viste in The Town of Light."Dai creatori di The Town of Light, un thriller psicologico drammatico in prima persona, dai toni cupi e dalle tinte oniriche, un mix di storia, superstizione e disagio psichico. Una morte improvvisa e la violenza della ... Leggi su eurogamer

Dopo il coraggioso esperimento di The Town of Light, opera prima dello studio LKA.it ambientata tra le mura dell’ex-manicomio di Volterra, il team fondato da Luca Dalcò è pronto a proiettarci in una n ...

Con il nuovo video gameplay di Martha is Dead confezionato da LKA, gli autori della software house italiana che ha dato forma a The Town of Light confermano che il loro thriller psicologico, pianifica ...

Dopo il coraggioso esperimento di The Town of Light, opera prima dello studio LKA.it ambientata tra le mura dell'ex-manicomio di Volterra, il team fondato da Luca Dalcò è pronto a proiettarci in una n ...