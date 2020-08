Marina di Ardea, operatore ecologico picchiato in spiaggia di notte perché rimuove gli ombrelloni: erano stati posizionati per il giorno dopo (Di giovedì 20 agosto 2020) Brutto episodio di violenza accaduto a Marina di Ardea qualche giorno fa, esattamente il 10 agosto. La notizia è trapelata solo oggi: a raccontarcela è lo stesso protagonista, dopo aver concluso i 10 giorni di prognosi conseguiti alle percosse ricevute e dopo aver presentato la denuncia ai carabinieri di Tor San Lorenzo. I FATTI. “Verso le 23 del 10 Agosto – racconta l’uomo, che chiameremo Mario per tutelarne la privacy – mi trovavo con il trattore sulla spiaggia di Marina di Ardea, tra lo stabilimento balneare ‘Gorizia’ e ‘Ultima spiaggia’. Lavoro come dipendente alla Gesam, e, nel periodo estivo, vengo impiegato per pulire le spiagge libere dai vari rifiuti che ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : Marina di Ardea, operatore ecologico picchiato in spiaggia di notte perché rimuove gli ombrelloni: erano stati posi… - LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico - Sp601 Ostia-Anzio - 'Via Litoranea' code a tratti tra Campo Ascolano e Marina di Ardea >< #luceverde #Lazio - scribbi : Si gioca. #goodmorning #summertime @ Marina di Ardea Beach - massimo0123456 : @stebiakun79 La mia spiaggia... Marina di Ardea, vicino Roma - LuceverdeRoma : ????#Roma #traffico - Sp601 Ostia-Anzio - 'Via Litoranea' code a tratti tra Campo Ascolano e Marina di Ardea >< #luceverde #Lazio -

Ultime Notizie dalla rete : Marina Ardea Marina di Ardea, operatore ecologico picchiato in spiaggia di notte perché rimuove gli ombrelloni: erano stati posizionati per il giorno dopo Il Corriere della Città Napoli, incendio in via Marina: fumo nero sulla città

Incendio all'acciaieria Arvedi e densa nube di fumo nero: paura nel comune di Spinadesco play 66259 • di Fanpage.it Milano Fumo nero sulla Prenestina a Roma: in fiamme un a casa cantoniera play 1183 • ...

Covid-19 ad Ardea, positivo un ragazzo rientrato dalla Grecia: i chiarimenti della Polizia Locale

Ardea – “Il 14 di agosto la Polizia Locale apprende la notizia secondo la quale un focolaio per Covid-19 sarebbe stato attivato da un ragazzo romano al suo rientro dalla Grecia nel consorzio ‘Marina G ...

Incendio all'acciaieria Arvedi e densa nube di fumo nero: paura nel comune di Spinadesco play 66259 • di Fanpage.it Milano Fumo nero sulla Prenestina a Roma: in fiamme un a casa cantoniera play 1183 • ...Ardea – “Il 14 di agosto la Polizia Locale apprende la notizia secondo la quale un focolaio per Covid-19 sarebbe stato attivato da un ragazzo romano al suo rientro dalla Grecia nel consorzio ‘Marina G ...