Mariah Carey, il ritorno alla musica con «The Rarities» (Di giovedì 20 agosto 2020) La notizia è stata diffusa tramite un post su Instagram: «Questo è per voi, miei fan. Ci celebra e, al contempo, vi ringrazia per anni di puro amore e supporto. Vi sono così grata», ha scritto online Mariah Carey, pubblicando sul proprio profilo la foto di una copertina discografica. Una nuova, in bianco e nero, con il viso della cantante girato di tre quarti. «The Rarities», ha continuato, «Uscirà il 2 ottobre». Giorno in cui la popstar farà ritorno alla musica. Leggi su vanityfair

RadioR101 : #R101News: #MariahCarey festeggia i 30 anni di carriera ???? - dangeroslyinluv : @aridajee The Distance - Mariah Carey (feat. Ty Dolla Sign) Meteorite - Mariah Carey Sono in fissa con lei quindi ecco a te - andrew200189 : RT @news_dei_vip: Mariah Carey sembra felice come non mai di celebrare il suo 30° anniversario e il prossimo album, #TheRarities con l'appa… - news_dei_vip : Mariah Carey sembra felice come non mai di celebrare il suo 30° anniversario e il prossimo album, #TheRarities con… - mtvitalia : 'Questo è per voi, miei fan. Per ringraziarvi di anni di puro amore e di supporto' ?? #MariahCarey #TheRarities -