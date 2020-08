Maria Venier scatenata contro gli influencer: “Alla lunga rompono i cog***ni, un mondo di esibizionisti così non l’ho mai visto” (Di giovedì 20 agosto 2020) Mara Venier ama i social e in particolar modo Instagram, dove posta la sua vita quotidiana: relax nell’attico romano, in studio a Domenica In, le pulizie del terrazzo e i giochi con l’adorato nipotino Claudio, fino alla nuova caduta – dopo l’ormai famosa scivolata durante il lockdown – che per fortuna non ha presentato ulteriori complicazioni, come ha confermato durante una chiacchierata con Rudy Zerbi a Radio Deejay: “Va tutto bene, adesso faccio la fisioterapia al ginocchio”. Con l’ex compagno di viaggio di Tu Si Que Vales, si è aperta e ha raccontato perché spesso si collega su Instagram: “Mi diverto molto a vedere gli altri, più che postare mi piace curiosare. Guardo i profili e vedo un mondo di esibizionisti che così non l’ho mia visto. ... Leggi su ilfattoquotidiano

