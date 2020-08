Marcello Masi superdotato? Vita in diretta, bomba piccante di Dagospia, immagini inequivocabili | Guarda (Di giovedì 20 agosto 2020) Una "grossa" sorpresa a La Vita in diretta Estate. Accanto alla bella Andrea Delogu, a condurre c'è Marcello Masi, giornalista apprezzato per la preparazione e la simpatia. Da oggi, le telespettatrici (e i telespettatori) faranno forse caso anche a una sua dote nascosta. A scoprirla, con il solito e malizioso occhio lungo, Alberto Dandolo. Che su Dagospia sgancia la bomba: altro che Gabbani, il vero superdotato è proprio Masi. Le foto proposte da Dandolo non sembrano mentire, a meno che Masi nella tasca sinistra non nascondesse qualcosa dalla forma piuttosto equivoca. O forse, parafrasando un celebre film, era solo contento di presentare. Leggi su liberoquotidiano

