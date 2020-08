Mara Venier duro attacco agli influencer: “Un mondo di esibizionisti” (Di giovedì 20 agosto 2020) Mara Venier attacca duramente gli influencer e in radio non le manda a dire: “Un mondo di esibizionisti, alla lunga rompono” Mara Venier contro gli influencer. La presentatrice di Domenica In non le manda a dire e attacca duramente quello che definisce “un mondo di esibizionisti”, ma non solo. La Venier è da anni è nello spettacolo, molto cinema e Tv. Usa anche i social, soprattutto Instragram dove posta spesso delle foto con il nipote. E proprio del suo rapporto con i social parla a Radio Deejay con Rudy Zerbi. Lei non guarda con contrarietà i social tanto che proprio su Instagram annunciò la seconda caduta dopo quella più nota che la costrinse ad andare in ... Leggi su bloglive

