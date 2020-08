Manca il sangue per le trasfusioni. Carenza di 400 unità su tutto il territorio nazionale. Centri in sofferenza in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna (Di giovedì 20 agosto 2020) aIn questi giorni si stanno registrando carenze di sangue per le trasfusioni in molte regioni, con le flessioni più marcate in Toscana, Umbria, Lazio e Sardegna ma con diverse altre che iniziano a registrare segnali preoccupanti. Lo affermano il Centro nazionale sangue e il Civis, il coordinamento delle associazioni dei donatori, commentando i dati riportati nella bacheca Sistra, il Sistema Informativo dei Servizi Trasfusionali che monitora la situazione nazionale. L’invito è quindi a programmare la donazione chiamando il centro di raccolta più vicino. “A determinare questa situazione – commenta Vincenzo De Angelis, neo direttore del Centro nazionale sangue – ... Leggi su lanotiziagiornale

