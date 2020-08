Malpensa, al via i tamponi in aeroporto per gli arrivi dalle zone a rischio. Regione: “Priorità a turisti stranieri e lombardi” (Di giovedì 20 agosto 2020) Questa mattina a Malpensa è iniziato lo screening dei passeggeri in arrivo dai quattro paesi a rischio per il Covid, ossia Spagna, Croazia, Grecia e Malta. Con delle corsie preferenziali, però. “A Malpensa i tamponi li facciamo a tutti” ha spiegato infatti il direttore generale dell’Assessorato al Welfare di Regione Lombardia Marco Trivelli, ma la priorità va ai “turisti stranieri” e ai lombardi “per alleggerire le Ats”. Eppure questa mattina, nella coda che si è creata davanti ai gazebo, di stranieri se ne sono presentati pochi. Lo ha confermato un addetta ai controlli, ne ha visti “due o tre” in tutta la mattinata. Sono tanti invece i “non lombardi” che si ... Leggi su ilfattoquotidiano

LaStampa : Anche a Malpensa si effettuano i tamponi, ma non ai piemontesi. - GabryContessa : . se nn sei lombardo niente tampone,neanche se abiti a pochi km dall’aeroporto,che praticamente confina col piemont… - Misalu1 : RT @giusmo1: Coronavirus, debuttano i tamponi per i viaggiatori a Malpensa: polemica per la priorità a stranieri e lombardi - repubblica : RT @giusmo1: Coronavirus, debuttano i tamponi per i viaggiatori a Malpensa: polemica per la priorità a stranieri e lombardi - divorex82 : RT @ErmannoKilgore: La Sanità va nazionalizzata, vi ci vuole un disegnino? -