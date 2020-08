M5s chiude su Puglia e Marche, Pd: "Avanti contro destre" (Di giovedì 20 agosto 2020) AGI - Il matrimonio in Puglia e nelle Marche non s'ha da fare. Quando mancano meno di due giorni alla chiusura delle liste elettorali, il Movimento 5 stelle conferma il suo 'no' all'alleanza con il Pd nelle due Regioni più in bilico della campagna elettorale di settembre, con i democratici Maurizio Mangialardi e il governatore uscente Michele Emiliano che rischiano di perdere la partita senza il ritiro dei candidati pentastellati, Gian Mario Mercorelli e Antonella Laricchia. "Non si tratta di sprecare un'occasione, perchè non c'è, altrimenti l'avremmo colta al volo", taglia corto Vito Crimi, che in un'intervista al 'Corriere della sera' risponde indirettamente a Giuseppe Conte che aveva parlato di "occasione sprecata". "Noi abbiamo il massimo rispetto del territorio. Dove abbiamo fatto opposizione fino a ieri, è difficile ... Leggi su agi

