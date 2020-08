Lutto nel cinema: trovato morto in casa, non ancora chiare le cause. 35 anni ma già tanti successi all’attivo (Di giovedì 20 agosto 2020) Ash Christian, produttore, attore nonché fondatore di Cranium Entertainment, vincitore di un Emmy Award, è morto. Aveva solo 35 anni. Christian è morto nel sonno giovedì scorso, 13 agosto, durante una vacanza a Puerto Vallarta, in Messico. Christian gestiva la sua società di produzione con sede a New York, in cui ha prodotto numerosi film tra cui 1985, Hurricane Bianca, Little Sister e Coin Heist. I suoi crediti come attore includono ruoli in Cleaners, The Good Wife, The Good Fight, Law & Order e Person of Interest. Ash Christian, secondo la sua pagina IMDB, era produttore di numerosi progetti attualmente in atto, tra cui As Sick As They Made Us, il debutto alla regia di Mayim Bialik con Dustin Hoffman, e The Sixth Reel, con Charles Busch e Doug Plaut. “Con Ash, il lavoro è sempre ... Leggi su caffeinamagazine

ilfidocustode1 : Allen 31.12.2006 – 19.08.2020 Ciao cucciolo ?? VISITA E ISCRIVI anche tu IL TUO AMATO PELOSETTO -nel CIMITERO VIRTUA… - Anguill_S_Italy : LUTTO INGHILTERRA Addio a Ben Cross Addio a Ben Cross, attore britannico reso celebre dalla sua interpretazione nel… - ViselliTania : @Melito562 @riktroiani È vero, succede. Nel 2016 dopo un grande lutto, la prima lacrima mi è spuntata 9 mesi dopo. - ThanosErika : La vita di Denethor fu scossa da molti lutti. Il primo fu quello della moglie Finduilas, a seguito del quale divenn… - infoitcultura : Lutto nel cast di Star Trek, grande dolore per i fan della serie -

Sarà installato un dispositivo temporaneo di traffico in via Francesco Caracciolo, nel tratto compreso tra piazza Vittoria e la confluenza con viale Anton Dohrn, da attuarsi nei giorni 20 e 21 agosto ...

Lutto a Caserta: muore vigile del fuoco, “Abbiamo perso un fratello”

Caserta – Grave lutto nei Vigili del fuoco del distaccamento provinciale della città di Caserta. E’ scomparso prematuramente Vincenzo Patriciello, ricordato da tutti come una persona sempre sorridente ...

