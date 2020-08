L’uomo che cavalcava nel buio: trama e curiosità sul film con Terence Hill (Di giovedì 20 agosto 2020) L’uomo che cavalcava nel buio è il film che andrà in onda stasera, alle ore 21,25 su Rai Uno. La pellicola è italiana, del 2009 e ha per protagonista Terence Hill. Ecco tutte le curiosità su questo film e sul cast. L’uomo che cavalcava nel buio: trama, trailer, cast e curiosità L’uomo che cavalcava nel buio è una pellicola del 2009, divisa come miniserie di due puntate. Il film è ambientato e girato in Italia e ha come protagonista il mitico Terence Hill. Infatti, la produzione è di Rai Fiction con Albatross Entertainment. La regia è di Salvatore Basile. La ... Leggi su nonsolo.tv

OfficialSSLazio : ?? Il 20 agosto 1875 nasceva Luigi Bigiarelli ?? L'uomo che ha dato vita a tutto questo... - virginiaraggi : Grazie alle forze dell’ordine per intervento in una casa popolare di Ostia, dove un uomo si è barricato tutto il gi… - _Carabinieri_ : Pontevico (BS): un uomo, redarguito dalla barista per il suo comportamento, estrae un coltello, minacciando donna e… - AngekoC : RT @ManuelaBellipan: Lo stratega di #Trump, l'uomo vicino alla Zucchina di Mare e a Slavini, il guru dei #SovranistiAlleVongole è stato arr… - vspada51 : RT @MGnocche: Sono porca come porche e mi piace l'uomo che mi sa scopare bene. ?? Contattami >> -

Ultime Notizie dalla rete : L’uomo che Omicidio di Evan: l'autopsia rivela: “Morto per trauma cranico” La Repubblica