L’uomo che cavalcava nel buio: trama, cast e anticipazioni film stasera (Di giovedì 20 agosto 2020) L’uomo che cavalcava nel buio: trama, cast e anticipazioni film stasera Prosegue il rewatch di miniserie televisive della rete ammiraglia con L’uomo che cavalcava nel buio. La fiction in due puntate, trasmesse entrambe stasera 20 agosto 2020 dalle 21:25 su Rai 1, è stata ideata da Alessandro Jacchia e diretta da Salvatore Basile che ha curato anche la sceneggiatura dell’opera assieme a Francesco Balletta, Paolo Logli e Alessandro Pondi. L’emozionante telefilm, in onda per la prima volta il 10 maggio 2009, è proprio quello che ci vuole per distrarsi e trascorrere del tempo piacevole comodamente seduti sul divano di casa. Ma vediamo cos’ha in serbo per noi ... Leggi su termometropolitico

