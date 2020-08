L’uomo che cavalcava nel buio, Terence Hill ha una nuova occasione: trama e cast (Di giovedì 20 agosto 2020) In attesa dell’inizio delle riprese della 13esima stagione di Don Matteo (stagione rimasta in forse fino all’ultimo), gli spettatori possono rivedere Terence Hill in tv (e in groppa ad un destriero come in Trinità e Un passo dal cielo) grazie al film del 2009 L’uomo che cavalcava nel buio, in onda su Rai1 giovedì 20 agosto alle 21.25. Tra gli altri interpreti la giovane Marta Gastini, al suo debutto in un ruolo di primo piano, nel mondo dello spettacolo, quello di Serena, una ragazza con il talento di una grande amazzone che ridarà a Rocco, un bravo insegnante di equitazione interpretato appunto da Terence Hill, la voglia di ricominciare dopo l’ amarezza di essere stato condannato ingiustamente. Tra gli altri interpreti Domenico Mignemi, ... Leggi su tvzap.kataweb

