L'uomo che cavalcava nel buio: stasera su Rai1 nuovo appuntamento con Terence Hill (Di giovedì 20 agosto 2020) Terence Hill protagonista di un nuovo giovedì, stasera su Rai1, alle 21:25 con L'uomo che cavalcava nel buio, TV movie andato in onda originariamente nel 2009. nuovo appuntamento con Terence Hill, che torna stasera su Rai1, alle 21:25, in L'uomo che cavalcava nel buio, TV movie diretto da Salvatore Basile e andato in onda originariamente nel 2009, diviso in due puntate. Nel 1998, ad Arezzo, Fabrizio (Marco Cocci), un cavaliere in gara nel "Gran Premio", cade dal suo cavallo, Brando, e muore. Rocco Airone (Terence Hill), proprietario della scuderia, inorridito ... Leggi su movieplayer

