L’uomo che cavalcava nel buio, stasera in tv: orario, canale, trama, cast (Di giovedì 20 agosto 2020) Questa sera su Rai 1 in prima serata andrà in onda il film tv ‘L’uomo che cavalcava nel buio’ con Elena Aurora Alessandroni, Terence Hill e Marco Cocci. Appuntamento, dunque, da non perdere a partire dalle 21:25. L’uomo che cavalcava nel buio: trama 1998, Arezzo. Fabrizio è un cavaliere in gara nel ‘Gran Premio’, cade dal cavallo, Brando, e muore. Rocco, proprietario della scuderia, sconvolto dai sensi di colpa abbandona il suo lavoro per ben 11 anni. Nel 2009 torna alla scuderia, proprio in occasione della morte di Brando. La morte del cavallo lascia Serena, figlia 16enne di Fabrizio, nella depressione. Un giorno alla scuderia arriva una cavalla ferita, Rebecca, e con Serena riesce a creare un’intesa perfetta. Patrizia, vedova di Fabrizio, ... Leggi su ilcorrieredellacitta

