L’uomo che cavalcava nel buio film stasera in tv 20 agosto: cast, trama, streaming (Di giovedì 20 agosto 2020) L’uomo che cavalcava nel buio è il film stasera in tv giovedì 20 agosto 2020 in onda in prima serata su Rai 1. Di seguito ecco cast, scheda, trama, trailer del film e dove vederlo in streaming. SCOPRI COSA C’È IN TV L’uomo che cavalcava nel buio film stasera in tv: cast La regia è di Salvatore Basile. Il cast è composto da Terence Hill, Mimmo Mignemi, Francesca Cavallin, Marta Gastini, Marcello Mazzarella, Luciano De Luca, Barbara Livi, Ivo Garrani, Marco Cocci, Manuela Gatti, Emilio De Marchi, Alberto Gimignani. L’uomo che cavalcava nel ... Leggi su cubemagazine

