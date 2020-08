“L’origine della sua bellezza”. David Beckham, ecco la mamma. Che ha portato in vacanza con lui (Di giovedì 20 agosto 2020) David Beckham non si ferma mai, neanche dopo le super vacanze lusso in Italia, precisamente in Puglia. Questa volta Victoria e David Beckham hanno raggiunto i propri genitori in Grecia, per avere tutto il clan riunito. L’ex calciatore ha condiviso una foto su Instagram in cui è abbracciato a mamma Sandra, scrivendo per lei una dolce dedica nella didascalia. Il figlio che tutte le mamme vorrebbero, bello, dolce e con una parola buona sempre pronta, mamma Sandra ne è fiera. Il clan dei Beckham aveva già passato buona parte dell’estate in Puglia, senza lasciare chissà quale buon profumo (a causa dei figli scalmanati e etichettati come maleducati). Adesso i coniugi si godono la compagnia degli anziani genitori nella splendida cornice ... Leggi su caffeinamagazine

sunnydays2015 : RT @AE_Italia: ?? Nuovo documentario per denunciare la relazione tra l’industria della carne e l’insorgenza di nuove malattie di origine ani… - Giulia_Giunta : RT @AE_Italia: ?? Nuovo documentario per denunciare la relazione tra l’industria della carne e l’insorgenza di nuove malattie di origine ani… - maurovanetti : @LeonardoCaciopp Mi sembra una visione ingenua, la segmentazione della classe operaia non è una stronzata americana… - hotmail_roma : RT @AE_Italia: ?? Nuovo documentario per denunciare la relazione tra l’industria della carne e l’insorgenza di nuove malattie di origine ani… - FrancescaTGI : RT @AE_Italia: ?? Nuovo documentario per denunciare la relazione tra l’industria della carne e l’insorgenza di nuove malattie di origine ani… -

Ultime Notizie dalla rete : “L’origine della Coronavirus: la perdita di olfatto è diversa da «quella del raffreddore» Corriere della Sera