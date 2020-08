L’oppositore di Putin Alexei Navalny è in gravi condizioni dopo essere stato avvelenato (Di giovedì 20 agosto 2020) Stava volando dalla Siberia a Mosca quando si è sentito male. Ora sta combattendo fra la vita e la morte dopo aver ingerito del tè avvelenato E’ stato ricoverato in terapia intensiva Alexei Navalny, leader dell’opposizione in Russia nonché principale nemico di Putin. Navalny, che si stava recando nella capitale, ha ingerito un tè caldo … L'articolo L’oppositore di Putin Alexei Navalny è in gravi condizioni dopo essere stato avvelenato NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

ilriformista : L'oppositore di #Putin, Alexei #Navalny, è in gravi condizioni dopo esser stato avvelenato - Open_gol : L'attivista russo è in ospedale in stato di incoscienza, respira con un ventilatore. La portavoce sospetta che sia… - giornalettismo : La portavoce di #Navalny ha detto che l'unica circostanza possibile dell'avvelenamento sarebbe da ricercare nel the… - riotta : Il dissidente russo Alexei @navalny , principale oppositore di #Putin, è in coma, avvelenato da sostanze tossiche d… - fabioladaga : Caso vuole l'ennesimo oppositore di #Putin in fin di vita avvelenato. -

