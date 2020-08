Locatelli per il centrocampo di Pirlo, la Juve si muove (Di giovedì 20 agosto 2020) Alla Juventus è in atto una piccola-grande rivoluzione, per cercare di continuare a vincere in Italia dopo il dominio dell’ultimo decennio e soprattutto per tornare a farlo a breve in Europa. Il primo passo è stato il cambio di rotta in panchina, con Sarri alle strette con lo spogliatoio, sostituito con l’esordiente Andrea Pirlo, tutto da scoprire come allenatore. La Juve ora vuole ringiovanire la rosa, per mantenerla su questi livelli per molti anni ancora. Locatelli per il centrocampo di Andrea Pirlo sembra ad oggi il più probabile colpo, con la Juventus che si comincia a muovere e il Sassuolo che cerca già il sostituto. Occhio ai bianconeri dunque che partono alla caccia per rinforzare la rosa. IL CANTIERE A ... Leggi su sport.periodicodaily

