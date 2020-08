Lo sfogo di Daniele Mondello papà di Gioele: “Se non ci foste stati voi chissà quando lo avremmo ritrovato” (Di giovedì 20 agosto 2020) Le immagini arrivate ieri dal bosco di Caronia, con la piccola bara che lasciava quel luogo, dopo l’abbraccio di papà Daniele e quello degli altri familiari, erano strazianti. Era stato proprio Daniele Mondello a lanciare un appello, raccolto da un centinaio di persone, aveva chiesto aiuto, per le ricerche. E proprio una delle persone arrivate sul posto come volontario, nella giornata del 19 agosto 2020, ha ritrovato i resti di un bambino. Non c’è ancora la conferma del dna, ma Daniele non ha dubbi e non ha bisogno di attendere i risultati. Su quel posto sono state trovate, pare, anche le scarpine del bambino. Per 16 giorni nessuno ha visto niente, eppure i resti del bambino erano a pochi metri dal cadavere di Viviana, ritrovato l’8 agosto 2020. Lo sfogo sui social di ... Leggi su ultimenotizieflash

