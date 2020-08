Liverani rompe il silenzio: “Dispiacere e sconcerto sapere dell’esonero” (Di giovedì 20 agosto 2020) Fabio Liverani rompe il silenzio dopo l’esonero dal Lecce. Il tecnico con un comunicato ANSA commenta la sua versione: “Nella giornata di ieri ho appreso con profondo dispiacere e sconcerto dell’esonero deciso dalla Società nei miei confronti. Leggo della telefonata intercorsa tra me ed il Presidente nella mattinata di ieri. Ebbene quella telefonata non lasciava presagire nulla di quanto poi accaduto, né in relazione ad i contenuti , né per come la stessa si è conclusa. Se ci sono profili di responsabilità, per usare le stesse parole indirizzatemi per comunicarmi l’esonero da allenatore, non sono certamente riconducibili alla mia persona. Si è voluto interrompere bruscamente e immotivatamente un rapporto umano e personale prima ... Leggi su alfredopedulla

infoitsport : Giuseppe Palaia rompe con Liverani e lascia il Lecce: ufficiali le dimissioni - LecceSette : Giuseppe Palaia rompe con Liverani e lascia il Lecce: ufficiali le dimissioni - BortoneMauro : #LecceSette Giuseppe Palaia rompe con Liverani e lascia il Lecce: ufficiali le dimissioni -