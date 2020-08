LIVE – Spezia-Frosinone, ritorno finale playoff Serie B 2019/2020 (DIRETTA) (Di giovedì 20 agosto 2020) Alle 21:15 di giovedì 20 agosto Spezia e Frosinone scenderanno in campo in occasione del ritorno della finale di playoff Serie B 2019/2020. Gli uomini di Italiano hanno dimostrato nel match di andata di essere più in gamba, sfiorando più volyte anche il gol del raddoppio. La prima categoria è a un passo, ma mai sottovalutare i ciociari, che già col Pordenone hanno compiuto l’impresa di vincere con due gol di scarto. Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati con gli aggiornamenti in tempo reale. AGGIORNA LA DIRETTA Spezia-Frosinone (ore 21:15) Leggi su sportface

